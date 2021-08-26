В Кемерове нашли пропавшую 16-летнюю девочку. Фото: ВКонтакте/la_kemerovo.

В Кемерове завершили поиски 16-летней девочки, которую разыскивали с 15 июля. Об этом сообщили волонтеры «Лиза Алерт Кузбасс». Отметим, подробности случившегося не раскрывают.

- Найдена, жива! Огромное спасибо всем откликнувшимся на поиск! - рассказал поисково-спасательный отряд.

Напомним, что Следком Кузбасса возбудил уголовное дело по факту исчезновения подростка. Кроме того, к расследованию подключился Следственный комитет России. Ранее девочка уже уходила из дома, но возвращалась сама через несколько дней или ее самостоятельно находили родители.