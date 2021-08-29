Таксист из Кузбасса отремонтировал машину на похищенные у клиента деньги

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В результате он стал фигурантом уголовного дела и попал под суд.

В Анжеро-Судженске пенсионер, совершив поездку в такси, решил расплатиться не наличными, а по банковской карте. Но после оплаты ушел, забыв эту карту в салоне автомобиля. Таксист карту нашел, но не стал сообщать об этом в банк по горячей линии, а решил воспользоваться случаем и отремонтировал на чужие деньги свой автомобиль. Всего он потратил 29 тысяч рублей.

Владелец карты, обнаружив потерю, заявил в полицию. В ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый 51-летний житель Анжеро-Судженска был установлен и задержан. Ему предъявили обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража». Сейчас материалы уголовного дела переданы в Анжеро-Судженский городской суд. Как уточнили в пресс-службе ГУ МВД по Кемеровской области, санкции статьи обвинения предусматривают до шести лет лишения свободы.