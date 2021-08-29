Спортсменка из Кузбасса не попала в призеры Паралимпийских игр в Токио

Фото: пресс-служба АПК

Сегодня в Японии на Паралимпийских играх женщины соревновались в пауэрлифтинге. В весовой категории до 73 килограммов Россию представляла опытная спортсменка из Новокузнецка, 29-летняя Хеда Бериева. Она - бронзовый призер чемпионата мира, двукратная чемпионка Европы, многократная чемпионка России по пауэрлифтингу среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата.

В 2012 году Бериева была участницей Паралимпиады в Лондоне. Тогда она заняла обидное четвертое место в весовой категории до 60 килограммов.

В 2016 году российских паралимпийцев не допустили до участия в Паралимпиаде в Бразилии. Игры пришлось вынужденно пропустить и спортсменке из Кузбасса.

В Токио Бериева, к сожалению, тоже не смогла завоевать медаль. Она заняла в итоге пятое место. Чемпионкой игр стала представительница Бразилии, в тройке призерок также пауэрлифтерши из Китая и Франции. Победительнице новокузнечанка уступила десять килограммов, до бронзовой медали ей не хватило пяти.