Малыш из Кузбасса получил укол за 150 миллионов рублей

Фото: instagram.com/MALYSH_SASHA_SMA1/

Семимесячный новокузнечанин Саша Гращенко, который болен редким заболеванием СМА-1 (спинальная мышечная атрофия), получил шанс на выздоровление.

Мама ребенка в социальных сетях сообщила, что её сыну поставили укол препарата Zolgensma, незарегистрированный в России - его стоимость составляет более 150 миллионов рублей. Средства на лекарство выделил государственный благотворительный фонд «Круг добра». К слову, поначалу Саше там отказали в оплате лечения, однако позже фонд изменил свою позицию в этом вопросе.

Мама с сыном сейчас находятся в Федеральном научном центре здоровья детей в Москве. Саше здесь предстоит пройти период реабилитации.