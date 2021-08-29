В понедельник в Кузбассе еще можно погреться на солнышке

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А вот в последующие дни в регионе синоптики Кемеровского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды прогнозируют похолодание.

В ночь на понедельник, 30 августа, в Кузбассе ожидается переменная облачность, без существенных осадков, местами - туманы. Воздух прогреется до 10-15 градусов, местами - до +4-9 градусов.

Днем потеплеет до 23-28, местами - до17-22 градусов.

Ветер южный, с переходом на северный. Ночью - 2-7 метров в секунду, местами - порывы до 12 метров в секунду. Днем - 5-10 метров в секунду, местами – с порывами до 15 метров в секунду.

В отдельных территориях прогнозируются кратковременные дожди и грозы.

В Кемерове в ночь на 30 августа ожидается температура воздуха +12-14 градусов, днём - +24-26.