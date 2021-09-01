В Кемерове состоится первая осенняя ярмарка на площади Советов. Фото:kemerovo.ru.

В Кемерове 10 сентября с 9.30 будет проходить сельскохозяйственная ярмарка на площади Советов. Жители областного центра смогут приобрести молочную и мясную продукции, которую произвели в Кемеровском, Промышленновском, Топкинском муниципальных округах и Анжеро-Судженске.

На ярмарке будут продавать яйцо, рыбу, овощи, хлебобулочные и кондитерские изделия, мед. Местные производители потребительской кооперации представят продукцию: папоротник, ягоды, грибы, кедровые орехи.

Также садоводы и дачники смогут приобрести саженцы плодово-ягодных и декоративных культур, садовый инвентарь и укрывной материал. Кроме того, свои работы на ярмарке представят мастера декоративно-прикладного творчества.

Мэрия добавила, что желающие смогут отведать гречневой кашей с мясом и горячим чаем. На ярмарке будут волонтеры, которые помогут пожилым людям донести тяжелые сумки до остановки.

Напомним, что губернатор Кузбасса подписал распоряжение, которое разрешает муниципалитетам провести в сентябре продовольственные ярмарки с соблюдением противоэпидемических мер.