В Кемерове открылся бассейн с видом на реку Томь. Фото: instagram/ledoviy_dvorec_kuzbass.

В Кемерове 2 августа открылся бассейн в ледовом дворце «Кузбасс» на проспекте Притомском. Однако его запускают в режиме «тест-драйв». Об этом рассказали в соцсетях спорткомплекса.

Для посетителей при себе необходимо иметь документ удостоверяющий личность, купальный костюм, тапочки, полотенце, мыльные принадлежности. Стоимость разового посещения бассейна для взрослых – 200 рублей за 90 минут, а для детей – 150 рублей за 90 минут.

Кроме того, представители спортивного комплекса предупредили, что посещение возможно только по предварительной записи в связи с ограниченной пропускной способностью.

Напомним, что в Кемерове 25 августа открылся еще один бассейн «Лазурный», который в 2019 году закрыли на реконструкцию.