В Новокузнецке стало меньше транспортных «зайцев»

Фото: администрация города Новокузнецка

В южной столице Кузбасса стартовал месячник по контролю оплаты проезда в общественном транспорте.

Как рассказали в местной администрации, восемь оперативных групп, усиленных представителями правоохранительных органов, до 30 сентября будут выявлять нарушителей, решивших добраться до места назначения без билета на стационарных контрольных точках транспортно-пересадочных узлов города.

По информации администрации, в Новокузнецке до 40 процентов пассажиров городского общественного транспорта не оплачивают свой проезд. К примеру, в первый осенний день было отловлено 12 «зайцев». В основном это - учащаяся молодежь. С нарушителей брали объяснение о причинах безбилетного проезда, а данные о нарушителях направлялись в комиссию по делам несовершеннолетних, общеобразовательные учреждения, вузы.

К слову, нынешней весной в Новокузнецке при проверках оказывалось, что за проезд в общественном транспорте не хотел платить каждый второй пассажир. Так что за лето число сознательных граждан в городе увеличилось.