Кузбасский курорт получит новые гостиницу и канатную дорогу

Фото: пресс-служба администрации Правительства Кузбасса

Сегодня в рамках VI Восточного экономического форума Кузбасс заключил соглашение о сотрудничестве с ООО «ОК «Сибшахтострой». Его цель - развитие территории горнолыжного курорта Шерегеш.

В рамках соглашения будут реализованы проекты по организации и развитию транспортной канатной дороги, сервисной и развлекательной зоны. Кроме того, планируется строительство гостиницы на 120 номеров с бассейном и СПА-комплексом. Инвесторы планируют вложить в развитие курорта 2 миллиарда 138,2 миллиона рублей, что позволит создать 173 новых рабочих места.

«Шерегеш активно развивается, он уже вошел в топ горнолыжных курортов России, зимой его посетило свыше двух миллионов туристов. Теперь у нас две задачи: сделать его круглогодичным и выйти на мировой уровень, занять достойное место в рейтинге мировых курортов», - сообщил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.