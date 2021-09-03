В Кузбассе восемь часов спасали больного с поврежденной печенью

Фото: пресс-сслужба АПК

Сложная операция 42-летнему пациенту была проведена специалистами Кузбасского гепатологического центра больницы скорой медицинской помощи имени М.Подгорбунского. Они выполнили трансплантацию печени, внутри которой находился главный магистральный сосуд.

Как уточнили в пресс-службе администрации Правительства Кузбасса, поврежденный орган охватывал нижнюю полую вену и печеночные вены, поэтому главный магистральный сосуд находился внутри поврежденного органа и препятствовал его удалению. На всю операцию хирургам потребовалось более восьми часов.

К сегодняшнему дню донорская печень восстановила свою функцию, отторжения не отмечается.

Первую трансплантацию печени в гепатологическом центре провели в 2014 году. С тех пор проведено 35 операций по пересадке этого органа.