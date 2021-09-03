В Кузбассе будут развивать искусственный интеллект

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Сегодня в рамках Восточного экономического форума подписано соглашение о партнерстве в сфере цифровизации экономики. Правительство Кузбасса будет развивать сотрудничество с ПАО «ВымпелКом».

Согласно ему, к четвертому кварталу нынешнего года будет увеличено число базовых станций, обеспечивающих покрытие населенных пунктов Кузбасса связью четвертого поколения (4G), на 10% в сравнении с 2020 годом.

Также намечено повышать качество предоставления государственных услуг в электронной форме. Это позволит сделать процесс получения необходимых документов более оперативным.

- Кузбасс сейчас активно движется по пути цифровизации: мы интегрируем цифровые технологии во все сферы жизни - в промышленность, сельское хозяйство, образование, здравоохранение и так далее. Важное направление - предоставление нашим жителям возможности получать как можно больше услуг, в том числе государственных, не выходя из дома, - отметил глава региона Сергей Цивилев.

- Сотрудничество с региональными правительствами по таким перспективным направлениям, как искусственный интеллект, большие данные и облачные системы, открывает большие возможности с точки зрения создания новых продуктов и сервисов, - подчеркнул директор корпоративного бизнеса Восточного региона ПАО «ВымпелКом» Олег Бирюков.