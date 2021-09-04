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Общество4 сентября 2021 9:48

Власти Кемерова назвали условия для старта отопительного сезона

В прошлом году отопительный сезон начался 15 сентября
Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ
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Власти Кемерова назвали условия для старта отопительного сезона.

Власти Кемерова назвали условия для старта отопительного сезона.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Мэрия Кемерова ответила на вопрос о начале отопительного сезона. Жители областного центра интересуются, так как уже начали мерзнуть по ночам.

В администрации города уточнили, что отопительный сезон начинается при среднесуточной температуре наружного воздуха ниже +8 в течение пяти дней.

Отметим, что синоптики рассказали о потеплении до +30 градусов. Кроме того, глава Новокузнецка сообщил, что в городе отопительный сезон стартует с 15 сентября.