Власти Кемерова назвали условия для старта отопительного сезона. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Мэрия Кемерова ответила на вопрос о начале отопительного сезона. Жители областного центра интересуются, так как уже начали мерзнуть по ночам.

В администрации города уточнили, что отопительный сезон начинается при среднесуточной температуре наружного воздуха ниже +8 в течение пяти дней.

Отметим, что синоптики рассказали о потеплении до +30 градусов. Кроме того, глава Новокузнецка сообщил, что в городе отопительный сезон стартует с 15 сентября.