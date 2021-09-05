Актера кемеровского театра нашли мертвым

Фото: ПСОО "Лиза Алерт Кузбасс"

Пропавшего без вести два дня назад 25-летнего актера Максима Герцева, игравшего в кемеровском театре для детей молодежи Кузбасса до июня 2021 года, нашли погибшим. Об этом сообщили волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт Кузбасс», которые и разместили ранее ориентировку о пропаже молодого человека.

Напомним, Максим Герцев пропал в пятницу, 3 сентября. Он уехал из дома на своем автомобиле и не вернулся. Тревогу забила подруга пропавшего., после чего молодой человек был объявлен в розыск. И вот, печальное сообщение.

О причинах смерти бывшего актера не сообщается.

К слову, это уже не первый кемеровский актер, чья жизнь трагически оборвалась: летом 2012 года актер театра драмы Кузбасса Андрей Заподойников был убит собственным братом