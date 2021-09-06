В Кемерове синоптики прокомментировали обмеление реки Томь. Фото: Администрация города Кемерово.

В Кемерове жителей обеспокоило обмеление реки Томь. Соответствующие вопросы поступают в соцсети главы города.

- Что с рекой, почему так мало воды? - отметил житель.

Кемеровский гидрометцентр сообщил, что Томь мелеет, но до многолетнего минимального уровня еще осталось 24 сантиметра. Уровень воды в Томи 6 сентября в районе Кемерова составляет 91 сантиметр, за сутки он опустился на 1 сантиметр. Причиной снижения уровня воды послужил недобор осадков весной и летом.

- Летом мы в основном находились под влиянием антициклона, погода была жаркой и сухой, а проливные дожди - краткосрочными, их было недостаточно для пополнения водных ресурсов, - уточнили в гидрометцентре.

Напомним, что мэр Кемерова показал мусор, который извлекли спасатели из Томи.