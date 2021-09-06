На этой неделе в городах Кузбасса пройдут сельскохозяйственные ярмарки. Фото: АПК.

В Кузбассе пройдут сельскохозяйственные ярмарки с 7 по 12 сентября по распоряжению губернатора. Областная администрация сообщает, что торговые места будут организованы на открытом воздухе при строгом соблюдении противоэпидемических мер.

На ярмарке продукцию по сниженным ценам представят местные сельхозтоваропроизводители, а также фермеры из Алтайского края и Хакасии. Жители Кемеровской области смогут приобрести молочную, мясную и рыбную продукцию, колбасные, хлебобулочные и кондитерские изделия, мед. Также можно будет купить сухофрукты, орехи, фрукты, овощи, ягоды, дикоросы и непродовольственную продукцию, в том числе одежду: хозяйственные товары, рукоделие, одежду, сувениры. Также будет открыта полевая кухня, а пожилым людям донести покупки до дома помогут волонтеры.

Так в Березовском и Калтане ярмарки пройдут 7 сентября. В Мысках и Промышленновском округе — 8 сентября. В Осинниках, Тайге, Краснобродском — 9 сентября. В Кемерове, Новокузнецке, Анжеро-Судженске, Белове, Киселевске, Междуреченске, Прокопьевске— 10 сентября. В Кемеровском, Тисульском, Топкинском, Тяжинском округах, Таштагольском районе, а также в Юрге торговля будет организована 11 сентября. В Мариинском муниципальном районе— 12 сентября. Место и время проведения ярмарок можно уточнить в администрациях муниципалитетов.