На пост главы Кемерова переизбрали Илью Середюка. Фото: ВКонтакте/ilyaseredyuk.

Илью Середюка переизбрали на пост мэра Кемерова. Данное решение приняли депутаты Кемеровского городского совета 10 сентября.

В повестке восемьдесят четвертого внеочередного заседания совета вопрос об избрании главы был единственным. Всего были представлены четыре кандидатуры: Артем Матвеев, действующий мэр Илья Середюк, Евгений Ветров и Андрей Харламов.

Депутаты проводили открытое голосование путем поднятия руки. Уточним, что За Илью Середюка проголосовали 28 депутатов из 29. Один из них воздержался.

Напомним, что в апреле 2016 года Илью Середюка депутаты назначили исполняющим обязанности главы Кемерова. В сентябре того же года за его кандидатуру на выборах проголосовали 78,57% кемеровчан. Отметим, срок полномочий главы областного центра составляет пять лет.