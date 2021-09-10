В мэрии Кемерова потратят более 18 миллионов рублей на ремонт Красноармейского моста

Мэрия Кемерова потратят более 18 миллионов рублей на ремонт Красноармейского моста. Фото: Instagram/ilyaseredyuk.

В Кемерове будет произведен ремонт дорожного полотна на Красноармейском мосту. Мэрия объявила электронный аукцион, соответствующие документы опубликованы на едином портале госзакупок.

В планах провести дорожные работы по улице Красноармейской на участке от улицы Мичурина до улицы Соборной. Средства на ремонт выделены из местного бюджета, стартовая цена контракта - 18 465 538 рублей.

Аукцион состоится 21 сентября, заявки на участие принимают до 17 сентября. Уточняется, что ремонтные работы должны быть выполнены в течение 30 дней со дня выдачи подрядчику разрешения на их проведение. Напомним, что мэр Илья Середюк сообщал о плачевном состоянии Красноармейского моста.