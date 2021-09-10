Кемерово
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Кемерово
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Премия Рунета-2020
Кемерово
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество10 сентября 2021 8:54

В мэрии Кемерова потратят более 18 миллионов рублей на ремонт Красноармейского моста

Администрация города объявила электронный аукцион
Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Мэрия Кемерова потратят более 18 миллионов рублей на ремонт Красноармейского моста. Фото: Instagram/ilyaseredyuk.

Мэрия Кемерова потратят более 18 миллионов рублей на ремонт Красноармейского моста. Фото: Instagram/ilyaseredyuk.

В Кемерове будет произведен ремонт дорожного полотна на Красноармейском мосту. Мэрия объявила электронный аукцион, соответствующие документы опубликованы на едином портале госзакупок.

В планах провести дорожные работы по улице Красноармейской на участке от улицы Мичурина до улицы Соборной. Средства на ремонт выделены из местного бюджета, стартовая цена контракта - 18 465 538 рублей.

Аукцион состоится 21 сентября, заявки на участие принимают до 17 сентября. Уточняется, что ремонтные работы должны быть выполнены в течение 30 дней со дня выдачи подрядчику разрешения на их проведение. Напомним, что мэр Илья Середюк сообщал о плачевном состоянии Красноармейского моста.