Птицефабрика Новокузнецка снова беспокоит жителей зловонием

Горожане уже неоднократно жаловались на неприятный запах со стороны птицефабрики. Фото: Алексей БУЛАТОВ

ООО «Кузбасская птицефабрика» и АО «Кузбасский бройлер» подверглась проверки со стороны Новокузнецкой прокуратуры.

Горожане уже неоднократно жаловались на неприятный запах со стороны птицефабрики Новоильинского района. Помимо прокуратуры предприятия проверят еще и сотрудники Росприроднадзора, Роспотребнадзора, ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Кемеровской области».

Сейчас специалисты проводят оценку разрешительной документации предприятий. После этого, если найдут нарушения, будет принят комплекс мер для их устранения.

Напомним, что ранее новокузнецкая птицефабрика загрязняла реку отходами, а предприятие «Кузбасский бройлер» уже получало штрафы за испорченные воздух и землю.