Еще 26 «Точек роста» открылись в Кузбассе в этом году

«Точки роста» направлены на обеспечение высокого уровня образования. Фото: АПК

Так называемые «Точки роста» - это центры цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного образования, созданные по проекту «Современная школа», который является частью нацпроекта «Образование». Все это нацелено на обеспечение высокого уровня обучения в школах сел и небольших городов. Для создания «Точек роста» выделили 109,7 миллиона рублей.

- До юбилейного 2021 года в регионе уже открылись 70 центров «Точка роста», еще 70 начали работу в этом году. С этого года в проект реализуется в новом - естественно-научном формате, ребята смогут углубленно изучать химию, биологию и физику. На 2022 и 2023 годы в регионе запланировано открытие еще 145 «Точек роста», - говорит губернатор Сергей Цивилев.

Недавно в Гурьевском районе открыли три таких «Точки роста». Столько же в Мариинском округе. Две - в Яшкинском округе и одна - в Мысках. В образовательных центрах аудитории сделали под цифровые лаборатории, поставили новую мебель, привезли новое разнообразное цифровое и техническое оборудование, которое, кстати, может использовать и во внеурочной деятельности. Учителя также получили дополнительное обучение.

Напоминаем, что 1 сентября было открыто 44 «Точки роста», и, как и обещали, их число уже достигло 70. На 2022 и 2023 годы запланировано создать еще 145.