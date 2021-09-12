Жители Кузбасса могут выбрать самого народного участкового

Фото: ГУ МВД по Кемеровской области

Стартовал первый отборочный этап Всероссийского конкурса МВД России «Народный участковый - 2021». Лучшего участкового граждане выберут уже в одиннадцатый раз.

В нынешнем году от нашего региона за победу будут бороться 69 участковых уполномоченных полиции, которые были определены по результатам оперативно-служебной деятельности.

Конкурс способствует повышению уровня доверия населения к полиции, в частности, к участковым уполномоченным полиции, а также формированию о них позитивного общественного мнения. Именно участковые круглосуточно работают с населением на подведомственных территориях, занимаются профилактикой бытовой преступности, детской беспризорности, а также алкоголизма и наркомании.

На официальном сайте Главного управления МВД России по Кемеровской области (https://42.мвд.рф) проводится онлайн-голосование за участников регионального этапа конкурса. В специальном разделе «Народный участковый-2021» размещены подробные анкеты всех участников с указанием их профессиональных достижений, личных качеств.

Традиционно конкурс будет проходить в три этапа, два из которых (первый этап пройдет до 20 сентября, второй - с 7 по 16 октября) пройдут на региональном уровне. Его победитель будет представлять Кемеровскую область на всероссийском этапе конкурса – он состоится с 1 по 10 ноября.

По традиции, награждение самого народного участкового и вручение главного приза состоится в торжественной обстановке в канун профессионального праздника конкурсантов – Дня участкового уполномоченного полиции.

Индекс доверия граждан рассчитывается по формуле: I = P ÷ S×100, где I – индекс доверия граждан; P - количество голосов населения, набранных по итогам онлайн-голосования; S - число граждан, проживающих в субъекте России.