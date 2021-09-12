Кузбассовца, пристававшего к девочкам, отправили принудительно лечиться

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Через несколько дней после трагедии в Киселевске, где педофил убил двух девочек, социальные сети взорвало сообщение из Ленинска-Кузнецкого. Автор, в частности, сообщил: «На 10-м завелся непонятный человек. Он стоит утром на мосту, на десятом и предлагает маленькими девочкам проводить их до школы. К мальчикам тоже подходит. Поговорите с детьми». Факт попыток знакомств и жалоб детей подтвердили еще несколько жителей города. Незнакомца даже сфотографировали.

Сегодня пресс-служба ГУ МВД по Кемеровской области сообщило, что в ходе мониторинга СМИ и сети Интернет сотрудники полиции выявили данную публикацию и провели проверку. В результате они установили личность неизвестного. Им оказался 17-летний местный житель, который состоит на учете в медицинском учреждении в связи с психическим расстройством здоровья. Какой-либо агрессии к несовершеннолетним он не проявлял, - уточнили в пресс-службе.

В настоящее время подросток, согласно официальной информации полиции, помещен в профильный диспансер.