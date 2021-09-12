В Кузбассе неделя начнется с заморозков

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Синоптики Кемеровского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сделали прогноз на понедельник, 13 сентября. В соответствии с ним ночью местами в регионе ожидаются заморозки до - 2 °C. На остальной территории будет 1-6 градусов тепла. Днем чуть потеплеет - до +9-14. Прогнозируется облачно с прояснениями, местами - кратковременные дожди. Ветер - юго-западный, 6-11 метров в секунду, местами возможны порывы до 18 метров.

Кроме того, предупреждают синоптики,13 сентября в Мариинском муниципальном районе сохранится высокая пожароопасность (4-й класс), в Новокузнецком городском округе - чрезвычайная пожароопасность (5-й класс).

В Кемерове в понедельник ночью столбики термометров покажут 3-5 градусов тепла, а днем потеплеет до 14 градусов. Местами пройдут дожди.