В Кузбассе школьник попал под машину на пешеходном переходе

Фото: СУ СКР по Кемеровской области-Кузбассу

На улице Гагарина в поселке городского типа Тяжинском Тяжинского муниципального округа произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадал 12-летнийместный. По данному факту следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области - Кузбассу проводится доследственная проверка.

По предварительным данным, водитель легкового автомобиля, выехав на полосу встречного движения, совершил наезд на школьника, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Очевидцы вызвали «скорую помощь», ребенка с подозрением на сотрясение головного мозга госпитализировали. Собранные сотрудниками полиции по факту ДТП материалы для принятия решения были переданы в следственные органы. В ходе проверки, как уточнили в пресс-службе следственного управления, будет установлена степень тяжести вреда здоровью, причиненного мальчику, и дана юридическая оценка действиям водителя.