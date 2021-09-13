Жители Кемерова предложили проводить ярмарки на Московской площади. Фото: instagram./ilyaseredyuk.

Кемеровчане предложили поводить сельскохозяйственные ярмарки на Московской площади вместо площади Советов. Об этом жители сообщили в соцсетях главы города Ильи Середюка.

— Уберите это! Ленинский район или Московская площадь… Почему именно самый центр города? — прокомментировал один из горожан.

Горадминистрация ответила, что сельскохозяйственные ярмарки проводят традиционно на площади Советов уже более десяти лет. Кроме того, площадь Советов имеет удобную развязку общественного транспорта. Напомним, что в областном центре 10 августа прошла первая осенняя ярмарка.