Администрация Кемерова ищет народных дружинников

Фото: пресс-служба администрации г.Кемерово

В областном центре решили обратиться к использованию положительного советского опыта - здесь объявлен набор добровольцев в народные дружины (ДНД). Как уточнили в пресс-службе администрации города, дружинники будут участвовать в охране общественного порядка вместе с сотрудниками правоохранительных органов, представителями государственной власти и местного самоуправления.

Подать заявку может гражданин России в возрасте от 18 лет, способный по своим деловым и личным качествам, состоянию здоровья исполнять обязанности народных дружинников.

К примеру, дружинников намерены привлекать к патрулированию территорий вместе с полицией, а также охране общественного порядка во время крупных городских массовых мероприятий.

При этом за активную работу, раскрытие преступлений и задержание преступников дружинники будут представляться к наградам города Кемерово, Кузбасса и Российской Федерации.

Желающие вступить в ДНД могут обратиться по адресу: пр. Советский, 54, кабинет 1, тел. 36-45-45, 75-00-14; e-mail: dnd@kemerovo.ru.