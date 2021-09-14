В Кузбассе насмерть разбился сборщик орехов

Фото: СУ СКР по Кемеровской области - Кузбассу

По предварительным данным, он упал с кедра, когда срывал шишки.

Трагедия произошла в Таштагольском районе. Тело тела 31-летнего местного жителя было обнаружено в лесном массиве - с травмами, характерными при падении с высоты.

Как уточнили в пресс-службе следственного управления СКР по Кемеровской области – Кузбассу, пострадавший ушел в лес для сбора кедровых шишек и перестал выходить на связь. Приятели отправившиеся на его поиски, самостоятельно найти сборщика орехов не смогли, поэтому обратились за помощью в МЧС. В ходе поисковых мероприятий тело мужчины было обнаружено под кедром, высота которого составляет порядка 20 метров, ветки на стволе были повреждены.

Сейчас проводится доследственная проверка по факту смерти мужчины.