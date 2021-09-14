В Кузбассе возможно появление микст-инфекции

Фото: Министерство здравоохранения Кузбасса

По данным Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области-Кузбассу, особенностью эпидсезона 2021-2022 годов может стать микст - инфекция, «одновременная циркуляция вирусов гриппа и COVID-19».

Одновременное инфицирование вирусом гриппа и SARS-CoV2 приводит к развитию более тяжелых форм респираторной инфекции и повышает риск смерти пациента.

Отметим, что эпидемиологи советуют жителям региона вакцинироваться, как от ковида, так и от гриппа. Оптимальным сроком вакцинации от гриппа эксперты считают сентябрь-ноябрь. Между вакцинацией от гриппа и новой коронавирусной инфекцией должен пройти месяц. Эксперты советуют вначале поставить прививку от гриппа, а потом через месяц вакцинироваться от COVID-19.

С начала сентября прививку от гриппа, по данным Министерства здравоохранения Кузбасса, поставили 102 тысячи человек (55 тысяч взрослых, 47 тысяч детей). И уже почти 818 тысяч жителей региона поставили первую прививку от COVID-19 (50% от тех, кто должен быть вакцинирован для достижения коллективного иммунитета), 729 тысяч кузбассовцев полностью завершили вакцинацию, 11 тысяч прошли повторную вакцинацию. Наметился, по данным регионального минздрава, и рост числа привитых старше 60 лет.