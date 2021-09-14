Коронавирус в Кузбассе: названы территории с новыми заболевшими

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН (архив)

По данным оперативного штаба, на утро 14 сентября в Кузбассе было выявлено 169 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией - это на один меньше, чем день назад.

В крупнейших городах региона число больных тоже уменьшилось: в Новокузнецке их зафиксировано 28, а в Кемерове - 25. На третье место вышел Белово с 20-ю случаями . Показатели в других территориях такие: Междуреченск - 17, Прокопьевск - 14, Калтан - 10, Юрга - 8, Анжеро-Судженск и Осинники - по 7, Мыски - 6, Гурьевский МО - 4, Краснобродский, Ленинск-Кузнецкий и Тайга - по 3, Ижморский МО, Прокопьевский МО, Яйский МО и Яшкинский МО - по 2, Березовский, Полысаево, Беловский МО, Ленинск-Кузнецкий МО, Таштагольский МР и Тяжинский МО - по 1.

Число выздоровевших за прошедшие сутки вновь превысило число заболевших - их 175.Таким образом, в Кузбассе 51414 больных справились с болезнью.

Умерли пять пациентов - четыре женщины и мужчина. У всех развилась двусторонняя полисегментарная пневмония.

В общей сложности пандемия в Кузбассе унесла жизни 1204 человек.

По состоянию на 14 сентября медицинскую помощь продолжают получать в регионе 1459 пациентов с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 10382 человек.