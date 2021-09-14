В Новокузнецке открыли отделение реанимации и интенсивной терапии

Фото: пресс-служба АПК

Теперь у жительниц южной агломерации появилась возможность получать в одном месте замкнутый цикл акушерско-гинекологической помощи.

Отделение открылось после капитального ремонта в Новокузнецкой городской клинической больнице № 1.

- Женщины смогут получать высокоспециализированную медпомощь на амбулаторном этапе, наблюдаться в дневном стационаре и при необходимости проходить лечение в гинекологических отделениях, включая отделение реанимации и интенсивной терапии, - уточнил министр здравоохранения Кузбасса Михаил Малин.

Отделение рассчитано на шесть коек с инфекционным боксом. В комфортных условиях здесь будут пребывать не только пациентки, для медперсонала тоже создано все необходимое для оказания квалифицированной помощи. В помещениях не только выполнен капремонт, но и проведены новые технические системы и коммуникации, вентиляция, пожарная сигнализация, установлено современное медицинское оборудование.