Кузбасс снова стал ближе к Египту

Фото: Министерство транспорта Кузбасса

Сегодня возобновились авиарейсы из Кемерова и Новокузнецка в Хургаду и Шарм - Эль - Шейх - популярные курорты Арабской Республики Египет. Рейсы будут выполняться с периодичностью раз в 10 дней авиакомпанией «Северный Ветер» на комфортабельных самолетах Аirbus-321 вместимостью 218 кресел.

Об этом сообщило Министерство транспорта Кузбасса.

Оно же напомнило, что все пассажиры, прибывающие на территорию Египта, обязаны предъявлять отрицательные результаты ПЦР-теста на наличие коронавируса. От предоставления справки освобождаются дети в возрасте до 6 лет. Анализ должен быть сдан не позднее 72 часов до момента въезда в Египет.

Для россиян, прибывающих в египетские аэропорты, справка с результатами теста из России не обязательна. Но в случае ее отсутствия необходимо будет пройти тестирование непосредственно по прилету. Результаты теста сообщат в течение суток, на это время туристы должны самоизолироваться в отеле и обслуживаться в номерах, до отеля им будет предоставлен отдельный трансфер.

Россиянам, привитым от коронавирусной инфекции, справку с результатами ПЦР-теста можно не предоставлять. Но им нужно иметь при себе сертификат о полной вакцинации двумя дозами, произведенной не позднее, чем за 14 дней до въезда в Египет. Сертификат необходимо распечатать с сайта www.gosuslugi.ru на английском языке c QR-кодом. #египет #аэропорткемерово #аэропортновокузнецк #поранаотдых