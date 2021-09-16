Мэрия Кемерова назвала новые сроки начала работы валидаторов в автобусах. Фото: Екатерина САРДАКОВА

В областном центре Кузбасса сдвинули сроки начала работы валидаторов в общественном транспорте. Горадминистрация отметила, что в 105 автобусах специалисты продолжают настраивать системы.

Ранее сообщалось, что жители смогут оплачивать проезд с помощью электронных устройств в сентябре.

- В настоящее время идет процесс настройки указанных систем, данные которых будут сообщать группе контроля на транспорте о количестве вошедших и оплативших пассажиров. Запуск системы запланирован на сентябрь–октябрь текущего года, — уточнили в мэрии.