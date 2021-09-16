В Кузбассе жители сообщили о массовой гибели рыбы. Фото: ВКонтакте/podslushanomyski42.

В Мысках жительница обратила внимание на массовую гибель рыб в местном водохранилище. Соответствующие фотографии опубликованы в соцсетях.

- Кто убивает реку? Теплый канал. Рыбаки жалуются, что больше месяца нет клева, сейчас по берегам плавает мертвая рыба, - отметила женщина.

Специалисты регионального Рыбнадзора рассказали, что проводится проверка инцидента. Также отметили, что данный объект находится на постоянном контроле. О результатах проверки сообщат дополнительно.

Напомним, что мае в Промышленновском районе, возле одного из сел - в местном пруду погибла вся живность.