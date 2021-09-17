Прокуратура Кузбасса начала проверку сообщения о массовой гибели рыбы. Фото: ВКонтакте/podslushanomyski42.

Прокуратура Кузбасса выявила информацию в сети о массовой гибели рыбы в Теплом канале вблизи города Мыски. В связи с этим организовали проверку исполнения требований законодательства об охране окружающей среды.

В ведомстве уточнили, что ее проведение поручили Новокузнецкой межрайонной природоохранной прокуратуре. По результатам при наличии оснований примут комплекс мер для устранения нарушений.

Напомним, что в Мысках жительница обратила внимание на массовую гибель рыб в местном водохранилище. Также специалисты регионального Рыбнадзора рассказали, что проводится проверка инцидента.