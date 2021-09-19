В Кузбассе спортсменка спасла из огня ребенка

Фото: Инстаграм главы города Новокузнецка

Об этом в своем инстаграме рассказал глава Новокузнецка Сергей Кузнецов, отметив, что «Герои нашего времени живут рядом с нами».

19-летняя спортсменка-мотоциклистка Алена Иванова спасла ребёнка из объятого пламенем сарая, расположенного близ трассы «Редаково» в Куйбышевском районе Новокузнецка.

По ее словам, она в девятом часу вечера на машине возвращалась из гостей домой и заметила клубы чёрного дыма. Решила проверить, что горит.

Алена увидела, что дым идёт из бесхозного сарая, а рядом бегают перепуганные дети. Попыталась выяснить, что произошло. Ребятишки стали кричать, что одна из их подруг осталась в постройке.

- Я на автомате нырнула внутрь, взяла на руки девочку и побежала к выходу. Запнулась, упали. Но всё-таки сумели вовремя выбраться наружу. Благо школьница не пострадала. Я отвезла девочку домой. Родители меня жутко благодарили… Если честно, до сих пор нахожусь в шоке от случившегося, - поделилась впечатлениями по горячим следам девушка.

Позже соседи потушили сарай, не вызывая пожарных.

Алена Иванова учится в училище олимпийского резерва, её специализация - педагог-тренер по легкой атлетике. Студентка при этом поставила себе амбициозную цель - стать чемпионкой России по мотокроссу.