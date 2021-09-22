В Кузбассе случилось очередное землетрясение. Фото: asgsr.ru.

В Кузбассе 22 сентября сейсмостанции зафиксировали землетрясение. Об этом сообщили в оперативной сводке Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы РАН.

Сейсмическую активность зафиксировали в 4.52, которая произошла в Беловском районе, юго-западнее поселка Щебзавод с координатами 54.17 широты и 86.08 долготы. Магнитуда сейсмического события составила 3.6, а в эпицентре интенсивность 4.3. Кроме того, характер подземных толчков не антропогенный, а естественный и в сводке обозначен, как earthquake (землетрясение).

Ранее сообщалось, что в Новокузнецком районе 21 сентября случилось землетрясение.Кроме того, в Новокузнецке 15 сентября в нескольких торговых центрах провели тренировки по эвакуации. Причиной послужили землетрясения, которые случились на территории юга Кузбасса в августе и сентябре. Подземные толчки показали, что угроза землетрясения характерна для данной территории.