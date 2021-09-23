В Кемерове закроют сквозной проезд по одной из центральных улиц. Фото: instagram./mbutsodd.

В Кемерове закроют сквозной проезд по улице Красной в районе домов №7 и 8. Администрация города сообщила, что ограничение движение будет 25 и 26 сентября всвязи с ремонтом трубопровода.

В Центре организации дорожного движения отметили, что объезд возможен по улице Мичурина и улице Весенняя. Водителям необходимо учитывать данную информацию при планировании маршрутов.

Напомним, что с пятницы 24 сентября по понедельник 27 сентября закроют сквозной проезд на участке улицы Черняховского. Участок улицы будет перекрыт от проспекта Ленина до улицы Коммунистической.