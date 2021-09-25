Новокузнецк, Кемерово и Междуреченск стали лидерами по количеству заболевших коронавирусом за сутки

Оперштаб области сообщает: за прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 168 случаев заражения коронавирусной инфекцией в 20 территориях области. Лидерами по количеству заболевших стали три города. На первом месте Новокузнецк, где выявлено 35 больных, на втором месте Кемерово с 24 новыми случаями, и на третьем — Междуреченск, где диагноз подтвердился у 23 жителей. В других территориях Кузбасса количество заболевших распределилось так: Прокопьевск – 15, Белово – 13, Киселевск – 9, Новокузнецкий МР – 9, Мыски – 7, Осинники – 6, Юрга – 6, Анжеро-Судженск, Ленинск-Кузнецкий и Яшкинский муниципальный округ – по 3 заболевших в каждом, Калтан, Гурьевский, Ижморский и Яйский муниципальные округа, а также Таштагольский район — по 2, – в Беловском муниципальном округе и в городе Полысаево по одному случаю заражения.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что за минувшие сутки также умерли семь пациентов с коронавирусом, а еще 168 были выписаны с больничного в связи с выздоровлением.