В Кемерове выпал первый снег

Фото: Борис ЧЕСМЕНОВ

Сегодня утром, 26 сентября, областную столицу Кузбасса накрыло снегом. Осадки начали идти накануне ночью.

Событию порадовались многие горожане, начавшие активно выкладывать в социальных сетях фотографии со снежными покровами на крышах домов, земле и деревьях.

Нашлись и недовольные данному природному явлению, сетующие, что не успели «переобуть» свои автомобили в зимнюю резину. Впрочем, другие пользователи соцсетей их быстро успокаивают: мол, не нойте, это явление ненадолго, снег к обеду растает.

Также кемеровчане опасаются, что под тяжестью снежных шапок могут ломаться ветви деревьев.

О снегопаде в соцсетях сообщили жители и других территорий региона – к примеру, из Березовского и Гурьевского района. А часть кузбассовцев рассказывает, что у них продолжается осень – об этом, в частности сообщила жительница Мариинска.