Кузбассовцы похитили крест с могилы военнопленных

Фото: пресс-служба ГУ МВД по Кемеровской области

Теперь двум злоумышленникам грозит до пяти лет лишения свободы.

Металлический крест был установлен на месте захоронения венгерских военнопленных в Заводском районе Новокузнецка. Данный памятник, как уточнили в пресс-службе ГУ МВД по Кемеровской области, является объектом культурного наследия муниципального значения. Сумма причиненного материального ущерба составила более 56 тысяч рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий были установлены и задержаны двое подозреваемых - они попали на камеру видеонаблюдения - в возрасте 32 лет и 61 года. Подельники рассказали, что спилили крест и разрезали на части, чтобы сдать его в приемный пункт. Заплатили им 2 400 рублей. В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража».

Фрагменты креста полицейские обнаружили и изъяли на территории пункта приема лома черных металлов, расположенного на Бызовском шоссе. Там были выявлены нарушения порядка приема металлолома – так, работники не составляли приемо-сдаточные акты, не проводили радиологический контроль, а книга приема металлов у них отсутствовала. В связи с этим материалы по признакам правонарушения по статье 14.26 КоАП РФ «Нарушение правил обращения с ломом и отходами цветных и черных металлов и их отчуждения» направлены на рассмотрение в суд.