Губернатор Кузбасса поздравил с праздником машиностроителей

Фото: пресс-служба АПК

Сегодня глава региона Сергей Цивилев поздравил с профессиональным праздником работников и ветеранов машиностроительной отрасли.

В Кузбассе на производстве машин и оборудования трудятся 11,5 тысяч человек, также 11,5 тысячи человек работают в сфере ремонта.

Машиностроители, в частности, продолжают обеспечивать в регионе предприятия угольной отрасли горно-шахтным оборудованием и запчастями к карьерной технике.

- Машиностроение - это базовый сектор современной экономики и одна из основных отраслей нашего региона. Перед Кузбассом стоят задачи по реализации программы социально-экономического развития до 2024 года и далее - нашей Стратегии-2035, где развитию машиностроения отводится важное место. От вас мы ждем новых инвестиционных проектов, модернизации производства, внедрения робототехники, повышения производительности труда, - отметил губернатор в поздравлении.