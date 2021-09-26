В Кузбассе в ДТП с двумя машинами погибли три человека

Фото: ok.ru/mybelovo

Серьёзное ДТП произошло на въезде в город Белово (в районе стелы).

По свидетельствам очевидцев в социальных сетях, в лобовом столкновении сошлись отечественные автомобили Приора и ВАЗ-2114. В результате погибли три человека.

Как уточнили в пресс-службе ГУ МВД по Кемеровской области, от полученных травм скончались 22-летний водитель ВАЗа, а также его 19-летняя и 20-летняя пассажирки. Кроме того, в больницу с травмами различной степени тяжести доставлены 5 человек: водитель и пассажиры второго автомобиля, в том числе двое несовершеннолетних.

Отметим, что в это воскресное утро ряд территорий Кузбасса засыпало снегом, в результате на дорогах заметно возросло число автоаварий. Фотографии с ДТП обильно выкладывают в публикациях в социальных сетях. Правда, в отличие от беловского случая, сообщений о погибших там нет. К примеру, в аварии около Черниговского разреза пострадали сразу четыре машины.

В связи с обильным снегопадом и гололедицей сотрудники ГИБДД призвало жителей Кузбасса быть внимательными и осторожными на дороге, соблюдать требования Правил дорожного движения, а также рекомендовало автомобилистам по возможности отказаться от поездок.