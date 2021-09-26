В Кузбассе можно бесплатно пройти экспресс-тест на ВИЧ-инфекцию

Фото: пресс-служба АПК

С 27 по 29 сентября в регионе будет проходить традиционная Всероссийская акция «Тест на ВИЧ: Экспедиция».

Ее организатором выступает Министерство здравоохранения России. Анонимно и бесплатно протестироваться всего за 15 минут в эти три дня желающие смогут в Кемерове, Новокузнецке и Прокопьевске.

Также в ходе акции специалисты будут знакомить население Кузбасса с заболеванием и мерах защиты, помогут оценить персональные риски.

В Новокузнецке тестирование пройдет 27 сентября с 12 до 18 часов на ул. Кирова, 55 (ТРЦ «Сити-Молл»). В Прокопьевске - 28 сентября с 12 до 18 часов на ул. Ноградской, 19а (парковка филиала КузГТУ). В Кемерове - 29 сентября с 12 до 14 часов на пр. Кузнецком, 79 (привокзальная площадь).

Всероссийская акция «Тест на ВИЧ: Экспедиция 2021» стартовала 1 июня в Санкт-Петербурге и завершится 1 ноября в Хабаровске. Команда высококвалифицированных специалистов проедет по большим и малым городам 55 российских регионов, чтобы напомнить людям о проблеме ВИЧ-инфекции.