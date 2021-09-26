В Кузбассе прошел экологический квест для школьников

Фото: Комитет охраны окружающей среды Кузбасса

К участию в нем были приглашены активисты природоохранных объединений и кружков образовательных учреждений, победители конференций, конкурсов и фестивалей по экологической тематике в возрасте от 11 до 15 лет.

Учредителем экоквеста, который проводился в четвертый раз, является Министерство природных ресурсов и экологии Кузбасса, организатором - ГКУ «Комитет охраны окружающей среды Кузбасса». По традиции школьников пригласили посоревноваться в областной центр на особо охраняемой природной территории местного значения «Природный комплекс «Рудничный бор». В этом году за победу соперничали команды из Анжеро-Судженска, Кемерова, Ленинска-Кузнецкого, Прокопьевска, Тайги и Таштагола.

Выполняя теоретические задания по определенной тематике - вопросы, к примеру, были по охране окружающей среды, биологии животных и растений, особенностях ООПТ, климатическим изменениям, обращению с отходами производства и потребления, энергосбережению - участники при этом получали полезную информацию, в том числе отсутствующую в школьных учебниках.

Также во время экоквеста конкурсанты собрали бытовой мусор, оставленный посетителями соснового бора. Так что эта особо охраняемая природная территория стала чище на семь мешков. Особенно отличились ребята из экоотряда «ЮНЭКО» Центра дополнительного образования детей города Прокопьевска, нашедшие капот от автомобиля. А по общей сумме набранных баллов кубок за победу получили «Дети экологии» из 2-й школы Ленинска-Кузнецкого.