В Кузбассе на пешеходном переходе насмерть сбили ребенка

Фото: vk.com/typ_kuzbass

По предварительным данным, за рулем автомобиля находился подросток.

Сегодня в регионе из-за неважных погодных условий на автодорогах зафиксировано немало ДТП, но сведения о погибших поступают только из Беловского городского округа.

Как сообщили очевидцы в социальных сетях, 26 сентября на автодороге Белово - Новый Городок в поселке Чертинском водитель автомобиля ВАЗ- 2106 на нерегулируемом пешеходном переходе недалеко от остановки общественного транспорта совершил наезд на 10-летнего ребенка. В результате мальчик скончался на месте. Этот факт подтвердили в прокуратуре Кузбасса. Пресс-служба ведомства уточнила, что сейчас проводятся процессуальные проверки для установления всех обстоятельств произошедшего, а прокуратурой города Белово проведение процессуальных проверок взято на контроль.

По словам очевидцев, приводящимся в социальных сетях, за рулем ВАЗ 2106 был 17-летний парень.

Напомним, что несколькими часами ранее в ДТП в Белово при столкновении двух легковушек три человека погибли и пятеро получили травмы, из них двое несовершеннолетних.