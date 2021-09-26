Новая неделя в Кузбассе начнется с сильных осадков

Фото% Александр ПОНОМАРЕВ

Синоптики кемеровского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды ночью 27 сентября на территории региона спрогнозировали местами сильные осадки -преимущественно в виде мокрого снега, а также гололедные явления (отложение мокрого снега, гололед), на дорогах – гололедицу и снежные заносы.

Температура по Кузбассу ожидается от минус 3 до плюс 2 градусов. Днем в понедельник - 3-8 градусов тепла.

Ветер северный, 3-8 метров в секунду, местами - порывы до 13 метров в секунду.

В Кемерове будет теплее: ночью - от 0 до 2 градусов тепла, днём 5-7 градусов.