В Кузбассе вновь случилось землетрясение. Фото: asgsr.ru.

В Кузбассе 29 сентября сейсмостанции зафиксировали землетрясение. Об этом сообщили в оперативной сводке Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы РАН.

Сейсмическую активность зафиксировали в 12.50, к северо-востоку от Междуреченска с координатами 53.82 широты и 88.18 долготы. Магнитуда сейсмического события составила 3.2. Кроме того, характер подземных толчков не антропогенный, а естественный и в сводке обозначен, как earthquake (землетрясение).

Напомним, что 22 сентября в Беловском районе, юго-западнее поселка Щебзавод произошло землетрясение. Магнитуда сейсмического события составила 3.6, а в эпицентре интенсивность 4.3.