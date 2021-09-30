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Происшествия30 сентября 2021 5:26

В Кузбассе вновь случилось землетрясение

Возникновение подземных толчков произошло по естественным причинам
Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ
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В Кузбассе вновь случилось землетрясение. Фото: asgsr.ru.

В Кузбассе вновь случилось землетрясение. Фото: asgsr.ru.

В Кузбассе 29 сентября сейсмостанции зафиксировали землетрясение. Об этом сообщили в оперативной сводке Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы РАН.

Сейсмическую активность зафиксировали в 12.50, к северо-востоку от Междуреченска с координатами 53.82 широты и 88.18 долготы. Магнитуда сейсмического события составила 3.2. Кроме того, характер подземных толчков не антропогенный, а естественный и в сводке обозначен, как earthquake (землетрясение).

Напомним, что 22 сентября в Беловском районе, юго-западнее поселка Щебзавод произошло землетрясение. Магнитуда сейсмического события составила 3.6, а в эпицентре интенсивность 4.3.