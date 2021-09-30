В Кузбассе 72 общественных пространства получили новый облик

Фото: пресс-служба АПК

В нынешнем году в регионе в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» обновлены все запланированные общественные территории - аллеи, скверы, площади и парки.

- Важно, что сами жители проявили свою активную гражданскую позицию. Территории для благоустройства выбирали с помощью онлайн-голосования. В итоге были определены 72 объекта. Всего в этом году на благоустройство по нацпроекту «Жилье и городская среда» из консолидированного бюджета направили более 1 миллиарда рублей, - сообщил глава региона Сергей Цивилев.

К примеру, в Березовском благоустроили аллею по улице Кирова: заменили асфальт, установили новые бордюры, светильники со светодиодными лампами и парковые диваны, а в качестве украшения прогулочной зоны установили топиарии - фигуры животных, выполненные из искусственного газона.

В Новокузнецке отремонтирован сквер у фонтана на улице Кирова, 71. Здесь появились новые дорожки, выложенные тротуарной плиткой, фонари и парковые диваны, а также новый детский игровой комплекс.

В Калтане открылся сквер Предпринимателей, главным арт-объектом которого стала скульптура рубля.

Ленинск-Кузнецкий с проектом благоустройства Городского парка и Гурьевск с ретро-парком «Металлург» победили в V Всероссийском конкурсе малых городов и исторических поселений. Конкурс проходил в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» по инициативе президента России Владимира Путина.

Как уточнили в пресс-службе администрации Правительства Кузбасса, в следующем году планируется благоустроить 69 общественных территорий и 300 дворов. Общее финансирование из федерального, регионального и местных бюджетов составит 1 миллиард 98 миллионов 251,9 тысячи рублей.