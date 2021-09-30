В Кузбассе задержали члена ОПГ, выводившей валюту за границу

Фото: Сибирская оперативная таможня

По предварительным данным, с 2017 по 2021 годы злоумышленники незаконно перевели из России на иностранные счета более 400 миллионов рублей.

Сибирская оперативная таможня совместно с УФСБ по Новосибирской области и Следственным комитетом по Новосибирской области пресекла деятельность организованной преступной группы в феврале 2021 года. В нее входили восемь человек из России и Киргизии, занимавшихся совершением валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов. Но одному члену группы удалось скрыться - он покинул Новосибирск и скрывался на съемной квартире в Новокузнецке. В ходе оперативно-розыскных мероприятий злоумышленник был вычислен, задержан в конце сентября и этапирован в Новосибирскую область, где Заельцовский районный суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста по месту регистрации. Его роль, как уточнили в пресс-службе Сибирской оперативной таможни, заключалась в поиске подставных физических лиц, сопровождении их в банк для отправки денежных переводов и выплате вознаграждения.

Все участники группы пошли на сотрудничество со следствием и дали признательные показания, дело готовится к рассмотрению в суде. Преступникам грозит от пяти до десяти лет лишения свободы.