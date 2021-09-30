В Кузбассе выявлены несертифицированные молочка и обувь

Фото: Инстаграм А.Панова

Сегодня об этом в своем инстаграме сообщил заместитель губернатора по промышленности, транспорту и экологии Андрей Панов, комментируя итоги заседания областной комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции.

В частности, по его словам, с 2020 года вся обувь, продающаяся в России, должна иметь маркировку. Для участников рынка обязательна передача сведений о товаре, который вводится в оборот, в систему «Честный знак». Но, по данным Роспотребнадзора, в Кузбассе из проверенных ведомством 11 338 пар обуви 3907 оказались не маркированы. Эта продукция была арестована.

- Но если контрафактная пара обуви не несет особой опасности для здоровья, то с подделкой молочной продукции совсем другая история, - отметил замгубернатора. - В ходе проверок предприятий торговли, детских и подростковых организаций, больниц и учреждений соцзащиты населения, исследовано 465 проб молока и молочной продукции. 18 из них не соответствовали требованиям технического регламента в связи с наличием жиров немолочного происхождения.

При этом география регионов, откуда поставлялась некачественная фальсифицированная молочная продукция, весьма внушительна это предприятия Иркутской, Нижегородской, Брянской Новосибирской, Челябинской областей, Алтайского края, Республики Татарстан. Есть здесь и представители Кузбасса.

- Отмечу, что информация о недобросовестных поставщиках размещена в открытом доступе на сайте Роспотребнадзора, - уточнил замгубернатора.

Также в Кузбассе, по его информации, возбуждено два уголовных дела по факту закупок фальсифицированных молочных продуктов в бюджетные учреждения.