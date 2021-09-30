В Кузбассе прошла акция «Тест на ВИЧ: Экспедиция 2021»

Фото: Министерство здравоохранения Кузбасса

В ее рамках, как сообщило министерство здравоохранения региона, 369 жителей Кемерова, Новокузнецка и Прокопьевска узнали свой ВИЧ-статус.

Всероссийская акция «Тест на ВИЧ: Экспедиция 2021» стартовала в июне и охватит 55 регионов страны - от Ленинградской области до Хабаровского края. Любой желающий может бесплатно и анонимно может сдать тест и узнать результат всего за 15 минут. Кроме того, от специалистов, работающих на акции, можно получить ответы на вопросы, связанные с профилактикой ВИЧ/СПИДа.

В регионе также прошли хорошо зарекомендовавшие себя информационные семинары для врачей первичного звена, инфекционистов, эпидемиологов, общешкольные родительские собрания, на которых учителя и родители школьников узнали о путях передачи ВИЧ-инфекции, о том, как рассказать детям о ВИЧ и грамотно ответить на возникающие вопросы.

Министр здравоохранения Кузбасса Михаил Малин отметил, что в Кузбассе акция «Тест на ВИЧ: Экспедиция» проходит в третий раз:

- В последние годы в Кузбассе в данном направлении работают не только государственные, но и некоммерческие организации, что позволяет охватить, в том числе и труднодоступные группы населения повышенного риска заражения. Благодаря такому взаимодействию, охват тестированием стал больше, если в 2014 году он был 18%, то в 2019 году составил уже 28%. Проведение таких масштабных мероприятий привлекает внимание населения к проблеме ВИЧ-инфекции: повышается уровень информированности и мотивация к ответственному поведению.